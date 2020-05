Automobilist komt om bij frontale botsing met bus in Rotterdam

Bij een frontale botsing tussen een auto en een stadsbus in Rotterdam Pernis is maandag iemand om het leven gekomen. Het gaat om de automobilist, aldus de politie. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

Bij het ongeval op de Vondelingenweg raakte ook de buschauffeur gewond. Onduidelijk is hoe ernstig zijn verwondingen zijn. Op het moment van de aanrijding zaten er geen passagiers in de bus.

Hoe de botsing heeft kunnen gebeuren moet nog duidelijk worden. De hulpdiensten rukten massaal uit.