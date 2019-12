Automobilist komt om bij botsing met politie

Bij een aanrijding tussen een politiewagen en gestolen auto is in de nacht van zondag op maandag op de Hobbel in Riethoven (Noord-Brabant), vlakbij Valkenswaard, een man omgekomen. Hij bestuurde de wagen waarmee de politie in botsing kwam. Door de klap werd hij uit zijn voertuig geslingerd. Hij overleed ter plaatse.

Agenten zagen de auto, die kort daarvoor gestolen was in Waalre, rijden en gingen in de achtervolging. „Het lijkt erop dat de wagen net na een bocht plotseling midden op de weg stilstond. De agenten konden de auto niet meer ontwijken”, aldus een politiewoordvoerder.

De politie heeft geprobeerd hem te reanimeren, maar die pogingen mochten niet baten. „Het slachtoffer was de enige inzittende. De bij het ongeval betrokken collega’s zijn gelukkig ongedeerd gebleven.”

Om de objectiviteit te bewaren, wordt de toedracht van het ongeluk volgens de woordvoerder door een andere politie-eenheid onderzocht.