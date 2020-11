In het Groningse dorp Kolham is maandagavond een ruzie tussen twee automobilisten uitgelopen op een steekpartij. Een van de twee werd gestoken door een scherp voorwerp, meldt de politie. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft een verdachte aangehouden. Het incident gebeurde rond 20.15 uur aan de Rengerslaan.