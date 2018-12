Automobilist gesnapt die MDMA uit auto gooide

Dankzij een oplettende getuige is in Eindhoven een 31-jarige man aangehouden die 5 kilo MDMA bij zich in de auto had. Agenten wilden hem controleren, omdat hij bekend is door drugsdelicten. Ze gingen voor de auto uit en lieten de man naar een tankstation rijden om daar te kunnen stoppen.

Bij controle werd er niets gevonden in de auto, dus moest de politie de man laten lopen. Maar even later meldde een getuige, die achter de auto had gereden, dat hij had gezien hoe de chauffeur een tas uit het raam had gegooid. De agenten keerden meteen om en zagen de man verderop in de bosschages met een sporttas.

Daarin bleek, op het bureau, 5 kilo MDMA te zitten, de grondstof voor xtc-pillen. Dat spul heeft een waarde van ongeveer 1000 euro per kilo, maar er kunnen volgens de politie enorm veel pillen van worden gemaakt. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.