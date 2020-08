Automobilist gepakt in Sittard na lange achtervolging

Na een lange achtervolging heeft de politie in Sittard in de nacht van zaterdag op zondag een automobilist gepakt. Tijdens deze rit reed de man tot twee keer toe in op een auto van de politie.

De bestuurder zag in Geleen een politieauto en ging er vervolgens met hoge snelheid vandoor. De politie zette de achtervolging in, waarbij zowel voertuigen van de Limburgse politie als landelijke eenheid werden ingezet. Uiteindelijk kon de bestuurder op de Hasseltsebaan bij Sittard worden klemgereden.

Het is niet duidelijk waarom de man er vandoor ging. Hij is aangehouden en zit vast voor verhoor.