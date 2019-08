Automobilist fatale aanrijding had te veel op

De automobilist die zondagavond betrokken was bij het fatale ongeval bij Sint-Oedenrode, had te veel gedronken. Twee mensen die samen op een scooter zaten kwamen daardoor om het leven. De automobilist is een 49-jarige man uit Boxtel. De twee slachtoffers zijn een man (52) en een vrouw (34) uit Sint-Oedenrode, aldus de politie.

Het tweetal overleed, ondanks reanimatiepogingen, ter plekke op de N618. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Een blaastest heeft uitgewezen dat de verdachte teveel alcohol op had. Hij is met ernstig letsel naar een ziekenhuis in Den Bosch gebracht.