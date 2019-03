Een ongeval op de kruising van de Enterweg en Kippershoekweg in het Overijsselse Wierden is een automobilist fataal geworden, meldt de politie. Volgens regionale media is het voertuig tegen een boom gebotst.

Er zijn geen andere personen of voertuigen bij het ongeval betrokken. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht.