Automobilist dood door ongeval bij Moerdijk

Een 39-jarige automobilist uit Noordhoek is zaterdagavond om het leven gekomen door een ongeval op de A17 bij Moerdijk. Het ongeval gebeurde in de richting van Rotterdam.

De hulpdiensten kregen iets voor half acht een melding dat een auto op zijn kop in een sloot lag bij de afrit richting Moerdijk. Hulpdiensten haalden een slachtoffer uit de auto, maar de man overleed ter plaatse.

Omdat niet duidelijk was of zich nog meer slachtoffers in de auto bevonden, hebben duikers de auto onderzocht. Er werd niemand aangetroffen.