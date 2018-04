Een 25-jarige automobilist uit Oosterhout is er nu waarschijnlijk ook van overtuigd dat je niet moet bellen als je achter het stuur zit. Agenten zagen de auto met de Oosterhouter slingerend over de A58 gaan. De bestuurder zat te bellen.

Omdat hij nog 56 dagen gevangenisstraf te goed had en er ook een onbetaalde boete van ruim 1200 euro open stond, is de man uit Oosterhout door de politie meegenomen en in de cel gezet.