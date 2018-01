Een 26-jarige man uit Rijswijk is woensdagochtend overleden nadat hij in Delft met zijn auto door onbekende oorzaak in het water was gereden.

Het ongeluk gebeurde in de bocht van de Wateringseweg. Voor zover bekend waren er geen andere weggebruikers bij betrokken, aldus de politie.

De man en zijn auto waren rond 06.30 uur uit het water gehaald. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later.