Automobilist (22) rijdt van dijk en overlijdt

Een 22-jarige man uit Vianen is om het leven gekomen nadat hij in de buurt van het plaatsje Leerbroek (Zuid-Holland) met de auto in het water terecht was gekomen. Een getuige zag de auto zondagochtend vroeg in het water liggen langs de Kanaaldijk en waarschuwde de hulpdiensten. Die ontdekten dat er nog iemand inzat. Brandweerlieden haalden de bestuurder uit de auto.

Hij is nog gereanimeerd, maar het mocht niet baten. De man overleed in de loop van de ochtend in het ziekenhuis, meldt de politie.

Het slachtoffer zat alleen in de auto. Waarschijnlijk waren bij het ongeluk geen andere voertuigen betrokken.