Een 20-jarige automobilist is in Den Helder aangehouden met onder meer lachgas, drugs en een vuurwapen in zijn wagen. Politiemensen wilden de bestuurder aanhouden omdat zijn rijgedrag opviel en de verlichting van de auto niet goed was.

De man negeerde het stopteken, maar zette de wagen verderop toch aan de kant. Volgens de agenten kwam er een hennepgeur uit de auto toen het portier openging. In de auto troffen zij een fles lachgas aan, soft- en harddrugs, een flink geldbedrag en een vuurwapen.