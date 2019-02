Autohandelaar niet dood door politieoptreden

De 39-jarige Paul Selier is niet overleden door hardhandig optreden van de politie. Het Openbaar Ministerie meldt dat op basis van het onderzoek dat is gedaan na het overlijden van de Haagse autohandelaar na zijn arrestatie begin februari 2018 in Waddinxveen.

Selier trok toen de aandacht omdat hij op de openbare weg in Waddinxveen verward gedrag toonde. Daarom besloot de politie hem onder controle te brengen. Toen hij zich daartegen verzette, duwden de agenten hem op zijn buik naar de grond om hem handboeien te kunnen omdoen. Na de arrestatie overleed Selier.

Kort daarop bleek uit voorlopig toxologisch onderzoek dat de Hagenaar tijdens zijn aanhouding cocaïne in zijn bloed had. Enkele weken na de dood van Selier demonstreerden enkele tientallen mensen op het Malieveld in Den Haag tegen „het buitensporig geweld” dat de politie tegen de autohandelaar zou hebben gebruikt

De Rijksrecherche deed onder leiding van een officier van justitie uitvoerig onderzoek naar het overlijden van de Hagenaar. Uit het onderzoek is gebleken dat het optreden van de politie niet heeft bijgedragen aan het overlijden van de man. Op verzoek van de nabestaanden doet het Openbaar Ministerie geen mededelingen over de doodsoorzaak.

De nabestaanden van Selier leggen zich neer bij de conclusie van het OM, meldt hun advocaat.