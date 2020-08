Autodief gepakt in Castricum na wilde achtervolging

Een autodief is dinsdagochtend in Castricum gepakt na een wilde achtervolging vanuit Hoofddorp. De man had een medewerker van een beveiligingsbedrijf van zijn auto beroofd onder bedreiging van een mes. Dankzij een volgsysteem in de auto kreeg de politie het gestolen voertuig al snel in het vizier. De dief negeerde echter een stopteken en reed met zeer hoge snelheid door richting Wijk aan Zee, Beverwijk en Heemskerk.

De politie zette de achtervolging in met meerdere voertuigen en een helikopter. Uiteindelijk kon de man in Castricum op de Soomerwegh staande worden gehouden, doordat een agent zijn bus dwars voor de gestolen auto zette. De dader probeerde nog te ontkomen, maar slaagde daar niet in. Hij is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Het mes lag nog op het dashboard van de auto.