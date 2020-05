Autobranden in Noord-Holland

Op zeker drie plaatsen in Noord-Holland zijn in de nacht van dinsdag op woensdag autobranden geweest. De politie houdt in alle gevallen „ernstig rekening” met brandstichting.

In Alkmaar ging het om twee auto’s die stonden geparkeerd aan de Koningin Sophiastraat en de Fabritiusstraat. Getuigen hoorden beide keren een scooter wegrijden.

Ook op het parkeerterrein aan de Grotenhuysweg in Purmerend en aan de Keesomstraat in Zandvoort stond een auto in brand. Drie andere auto’s raakten door de brand beschadigd. De brandweer was steeds snel ter plaatse om de branden te blussen.