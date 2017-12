Autobrand Veen mogelijk wraakactie na ruzie

Een autobrand in het Brabantse Veen in de nacht van zaterdag op zondag was mogelijk een wraakactie na een eerdere ruzie. Dat scenario onderzoekt de politie. De auto was van een 48-jarige man uit het dorp. Hij is een familielid van drie mannen van 18, 19 en 20 jaar die zaterdagmiddag werden opgepakt na een vechtpartij die volgde op een aanrijding tussen twee auto’s.

Ook een 31-jarige man uit het naburige Giessen werd aangehouden. In de andere auto zaten een 19-jarige man uit hetzelfde dorp en een 18-jarig vrouw uit Nieuwendijk. De politie liet weten dat de autobrand woedde op de afgesloten parkeerplaats van een supermarkt. Verderop in het dorp werd ook een container met oude autobanden in brand gestoken.

In Veen ging in dezelfde nacht ook een sloopauto in vlammen op. Een 21-jarige man uit Wijk en Aalburg werd opgepakt omdat hij bij het brandende wrak stond met een groot vuurwerkpakket, dat hij volgens de politie wilde aansteken.

Onder jongeren uit het plaatsje in het noordwestelijke puntje van Brabant is het aansteken van autowrakken traditie geworden rond de jaarwisseling, tot ergernis van de autoriteiten.