Een autobrand is dinsdagochtend overgeslagen naar twee woningen in de plaats Hengstdijk in Zeeuws-Vlaanderen. De bewoners hebben de huizen op tijd kunnen verlaten. Zij zitten veilig bij de buren.

De brandweer is al bezig met blussen aan de Reygerskreek. Hoe de autobrand is ontstaan is nog niet bekend.

De auto stond dichtbij de twee woningen, waardoor het vuur snel kon overslaan.