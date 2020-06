Autobanden in brand op circuit van Zandvoort

Op het Circuit Zandvoort heeft dinsdagavond een grote stapel autobanden in brand gestaan. De brandweer had de brand snel onder controle. De politie doet onderzoek naar mogelijke brandstichting en is op zoek naar getuigen.

Dinsdag rond 19.30 uur kreeg de politie een melding van de brandende banden. De donkere rook die van het circuit kwam was op kilometers afstand te zien. Na het blussen bleven de banden nog flink roken en uit voorzorg werden enkele huisjes op een nabijgelegen vakantiepark ontruimd. De brandweer haalde uiteindelijk met een schep de banden uit elkaar en bluste deze na.