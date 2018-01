Auto uitgebrand na eerdere vondst explosief

Een auto in Valkenswaard waaronder eind vorig jaar een explosief werd ontdekt, is in de nacht van dinsdag op woensdag volledig uitgebrand. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt het motief en of er een verband bestaat. „Het gaat om dezelfde auto in dezelfde straat. Het is op z’n minst opvallend”, zei een politiewoordvoerder.

Op vrijdagochtend 29 december werd onder de auto een zelfgemaakte bom gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeschakeld om het explosief onschadelijk te maken. De maker werd niet gevonden.

In de nacht van dinsdag op woensdag rukte de brandweer uit naar de Kerstroosstraat. Hetzelfde voertuig stond in lichterlaaie en is volledig uitgebrand. Sporenonderzoek wordt daarom lastig, aldus de politiewoordvoerder.

De eigenaar heeft aangifte gedaan van brandstichting.