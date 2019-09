Auto tegen boom brandt uit: dode en gewonde

Door een verkeersongeval in Casteren (Noord-Brabant) is zaterdagmiddag de bestuurder van een auto overleden en de bestuurder van een andere auto gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde volgens de politie toen twee auto’s op de Dorpsstraat in Casteren met elkaar in botsing kwamen. Daarbij raakte een van de auto’s van de weg en botste tegen een boom en vloog vervolgens in brand. De bestuurder kwam daardoor om het leven.

De politie heeft de bestuurder van de andere auto aangehouden. Ook deze bestuurder is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.