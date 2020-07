Auto tegen bedrijfspand gereden en in brand gestoken

Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag opzettelijk tegen een bedrijfspand in het Noord-Brabantse Steenbergen gereden en is vervolgens in brand gestoken.

Omdat er door getuigen snel gebeld was, kon de toegesnelde brandweer voorkomen dat de brand oversloeg naar het gebouw. Het vuur was snel geblust. Volgens de politie kan door de omstandigheden en de getuigenverklaringen de conclusie getrokken worden dat er sprake was van opzet. Er is een onderzoek gestart. De betreffende auto is in beslag genomen.

Volgens lokale media zit in het pand een taxatiekantoor.