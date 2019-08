Auto te water, twee mensen overleden

Een 34-jarige vrouw en een nog onbekende man uit Polen zijn zaterdag in het ziekenhuis overleden nadat hun auto bij Leimuiden in het water van de Westeinderplassen was beland. Een 32-jarige man die ook in de auto zat, is aangehouden door de politie en meegenomen naar het bureau voor verhoor.

Rond 6 uur kwam de auto door onbekende oorzaak in het water terecht. Agenten en duikers van de brandweer slaagden erin om twee inzittenden uit het water te halen. Ze werden met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze later aan hun verwondingen bezweken. De 32-jarige man die is aangehouden, kon op eigen kracht het voertuig verlaten.