Auto te water in Nuenen: een dode en een zwaargewonde

Door een verkeersongeval in Nuenen is maandagmiddag een inzittende van een auto om het leven gekomen. De andere inzittende raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Door nog onbekende oorzaak was de auto rond 16.10 uur te water geraakt aan de Brabantring in Nuenen. De twee inzittenden, een man en een vrouw, werden naar de kant gehaald en gereanimeerd. Voor de vrouw kwam echter alle hulp te laat. Zij is ter plaatse overleden, aldus een woordvoerder van de politie.

De brandweer heeft in het water nog gezocht naar mogelijke andere slachtoffers. Die zijn echter niet gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.