Auto te water in Nuenen: beide inzittenden overleden

De twee inzittenden van auto die betrokken was bij een verkeersongeval in Nuenen zijn overleden. De auto was door onbekende oorzaak te water geraakt aan de Brabantring in Nuenen.

De twee inzittenden, een 80-jarige man en zijn 74-jarige echtgenote, werden naar de kant gehaald en gereanimeerd. Voor de vrouw kwam de hulp te laat. Zij overleed ter plaatse. Enkele uren later meldde de politie dat de man in het ziekenhuis aan zijn verwondingen is overleden.

De politie laat weten dat nog veel over de exacte toedracht van het ongeluk onduidelijk is en doet verder onderzoek.