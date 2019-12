Auto te water in Hoorn, bestuurder spoorloos

In Hoorn (Noord-Holland) is zaterdagavond een auto te water geraakt bij de Westerdijk. Toen de politie ter plaatse kwam, was er geen spoor te bekennen van de bestuurder. De politie gaat ervan uit dat hij om onbekende redenen de benen heeft genomen.

Omdat weglopen bij een verkeersongeval niet mag, heeft de politie een burgernetmelding geplaatst om de man te vinden. Het gaat om een man van ongeveer 1.70 meter en 35 jaar oud. Hij zou gewond zijn geraakt aan zijn hoofd en er in natte kleding vandoor zijn gegaan. De auto belandde door onbekende reden in het IJsselmeer.