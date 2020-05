Bij een ongeval in het Friese Rinsumageest, waarbij volgens de politie geen ander voertuig betrokken was, is een 66-jarige man om het leven gekomen. De man, afkomstig uit de gemeente Noordoost-Friesland, raakte met zijn auto om voor de politie nog onbekende reden in de sloot aan de Heechfinne.

Hij was de enige inzittende, meldde de politie over het slachtoffer dat door duikers van de brandweer uit het water is gehaald. De politie onderzoekt de toedracht.