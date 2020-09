Een 47-jarige vrouw uit Oosterhout is overleden nadat ze met haar auto in het water was beland. Het ongeval gebeurde op de Kanaaldijk Noord in Dongen.

De politie kreeg vrijdag rond 06.40 uur een melding van een voorbijganger dat er een auto in het kanaal lag. De hulpdiensten slaagden erin de vrouw uit te auto te bevrijden, maar hulpverlening mocht niet meer baten.

De afdeling Forensische Opsporing Verkeersongevallen onderzoekt de toedracht van het ongeval.