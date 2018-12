De bestuurder van een auto die zaterdag te water raakte bij Randwijk (Gelderland) is overleden. De hulpdiensten wisten het slachtoffer uit de auto te bevrijden, maar hulp mocht niet meer baten.

De brandweer dacht aanvankelijk dat er mogelijk nog een passagier in de auto zat en heeft in de omgeving in het water gezocht, maar het slachtoffer zat alleen in de auto. Hoe de auto te water raakte, is niet nog niet duidelijk.