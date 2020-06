In Gennep (Limburg) is een auto een terras aan de Zandstraat opgereden,. Daardoor raakten zes mensen gewond. De bestuurder is aangehouden, maakte de politie bekend.

Het incident gebeurde rond 22.00 uur. Waardoor de auto op het terras terecht kwam, is nog niet bekend. Nadere bijzonderheden ontbreken nog.