Auto rijdt tegen huis: baby naar ziekenhuis

In het Drentse Nieuw-Dordrecht is zondag een automobilist tegen de gevel van een woonhuis gereden. De woning raakte flink beschadigd. Een baby die op het moment van de botsing achter de gevel in de woonkamer in een box lag is ter controle naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Ook de vader van het kindje was in de woonkamer. Hij wordt nagekeken in het ziekenhuis. De moeder was ook thuis, maar zij bleef ongedeerd. Zij was niet in de woonkamer toen de auto de gevel raakte.

De politie onderzoekt hoe het kan dat de auto van de weg is geraakt. De bestuurder had niet gedronken.