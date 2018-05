Auto rijdt tegen boom, drie gewonden

SGP-Kamerlid Van der Staaij (zesde van links) was deze week met collega’s van de vaste Kamercommissie voor buitenlandse zaken op bezoek in Saudi-Arabië. De commissie was uitgenodigd door het Saudische parlement, de Shura Council. De Kamerleden lieten zich informeren over verschillende onderwerpen zoals de actuele (handels)relatie met Nederland, mensenrechten en de interne hervormingen in het land. beeld RD