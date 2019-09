Auto rijdt publiek in na autocross Leende

Bij de prijsuitreiking na een autocross in Leende is volgens de politie zondagmiddag een auto het publiek in gereden. Daarbij zouden tenminste vier gewonden zijn gevallen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard en ernst van hun verwondingen is nog niets bekend.

De bestuurder van de auto die het publiek inreed is aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Ook een tweede verdachte, een vrouw, is aangehouden.

Aanleiding is mogelijk een uit de hand gelopen ruzie die aan het incident vooraf ging, aldus de politie. De politie meldde tevens dat er na het incident werd gevochten. Volgens de politie hebben agenten op linie moeten staan om publiek op afstand te houden.

De hulpdiensten rukten massaal uit. De autocross Leende, georganiseerd door vereniging Kempencross, werd gehouden op de Maarheezerweg in het Brabantse Leende.

De politie spreekt van een „racewagen” die het publiek inreed. De toedracht van het incident wordt nader onderzocht. Dat gebeurt door specialisten van de verkeersongevallendienst.