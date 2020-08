Een personenauto is dinsdag tussen de mensen en de kramen door over de markt in Nieuwegein gereden. Er was aan de rit een verkeersruzie vooraf gegaan, meldt de politie. Niemand raakte gewond.

Volgens de politie ging het om een conflict tussen de bestuurders van twee auto’s. Een koos ervoor uit te wijken via het Muntplein, waar de markt was. De wagen reed zich uiteindelijk verderop klem tussen een muur en een pilaar. De bestuurder van deze auto is aangehouden en de politie doet verder onderzoek.