Auto rijdt in op groepje jongeren in Deventer

Drie jongeren zijn zaterdagavond gewond geraakt toen een automobilist, vermoedelijk bewust, op hen inreed in Deventer. De politie weet nog niet veel meer over wat er precies is gebeurd en waarom iemand op de jongeren is ingereden.

Twee mensen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat is niet bekend. Het incident gebeurde om 21.00 uur op de Nering Bögelweg. Die straat ligt op een bedrijvenpark.

Er is een man als verdachte aangehouden. Zijn woonplaats is nog niet bekend. Volgens RTV Oost zaten de jongeren die werden aangereden, op scooters. Volgens hen reed de man met opzet op ze in, weet de omroep.