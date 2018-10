Een voetganger is vrijdagavond in Eindhoven overleden na een aanrijding. De bestuurder van de auto schepte de man en is daarna doorgereden. Hij meldde zich later op het politiebureau. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De verdachte wordt verhoord.

Het ongeval vond rond 22.00 uur plaats op de Leenderweg. Via Burgernet werd een oproep gedaan om de bestuurder zo snel mogelijk te vinden. Hij reed in een kleine witte auto die aan de rechtervoorzijde flink beschadigd zou zijn.