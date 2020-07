Auto rijdt basisschool binnen in Grootebroek

In het Noord-Hollandse Grootebroek is woensdagavond een auto een basisschoolgebouw binnengereden, meldt de politie. In de sporthal van de school waren op dat moment mensen aanwezig voor een eindfeest. Niemand raakte gewond.

Het gaat om basisschool ’t Palet. De bestuurder werd aangehouden door omstanders en later ingerekend door de politie. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Op beelden van NH Nieuws is te zien dat de auto in de gang van de basisschool belandde.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De aangehouden bestuurder wordt morgen verhoord, laat een woordvoerder weten.