Auto rijdt 80 km op zeewier

Wetenschappers zijn erin geslaagd om een auto 80 kilometer lang te laten rijden op een brandstof uit zeewier. Dat meldt onderzoeksorganisatie TNO, die hieraan heeft gewerkt als deelnemer aan het Europese project MacroFuels. Ook de universiteit van Wageningen had een aandeel in het project.

Het afgelopen jaar is 10 kilo bio-ethanol en 8 kilo biobutanol uit zeewier geproduceerd, waarop de auto zo’n eind vooruit kwam.

Gebleken is dat de zeewier-brandstoffen hetzelfde werken als de reguliere brandstoffen als het gaat om gebruik en uitstoot. „In het MacroFuels-project is aangetoond dat de stappen om brandstof van zeewier te maken technisch haalbaar zijn”, aldus TNO, dat in Petten een ‘zeewierlab’ heeft.