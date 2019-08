Auto ramt woning in Riethoven

Een woning in het Noord-Brabantse Riethoven is flink beschadigd geraakt nadat een auto zaterdagmiddag de gevel heeft geramd. De 18-jarige bestuurster van de auto vloog door nog onbekende oorzaak uit de bocht en belandde tegen het huis aan de Bisschop Rythoviusdreef. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen.

Een woordvoerder zei dat de bewoners aanwezig waren toen het gebeurde. Het is niet duidelijk wanneer zij weer hun woning in kunnen. „Het is een flinke ravage”, aldus de zegsman.

De politie heeft een blaastest afgenomen bij de bestuurster uit Bladel. Daaruit bleek dat zij niet had gedronken. Naar de oorzaak wordt onderzoek gedaan.