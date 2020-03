Auto ramt gemeentehuis Nijkerk, bestuurder aangehouden

Een automobilist is vrijdag door de gevel van het gemeentehuis in Nijkerk gereden. De bestuurder is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

De bestuurder raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Het gemeentehuis werd ontruimd, maar de ambtenaren konden na korte tijd terug naar hun plek.

Op sociale media zijn beelden van het incident geplaatst. Daarop is te zien hoe iemand in een witte pick-uptruck enkele keren naar achteren en naar voren rijdt, door de de kapotte ruiten van het gemeentehuis, terwijl medewerkers en bezoekers zich uit de voeten maken.