Bij een ongeluk op het Oude Raadhuisplein in Huizen is donderdagmiddag een personenauto op zijn dak beland, voor een winkel. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Er is een gewonde uit de auto gehaald, meldt de politie op Twitter. Ook een passant raakte gewond. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar.

De politie is een onderzoek gestart. Volgens diverse getuigen is een auto op hoge snelheid over het plein een winkel ingereden.