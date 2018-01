Auto over de kop, inzittende (20) omgekomen

Een twintigjarige jongen uit Hendrik-Ido-Ambacht is zaterdagnacht om het leven gekomen toe de auto waar hij met twee vrienden in zat, op de Stadsbrug in Dordrecht over de kop sloeg. De andere inzittende, een 22-jarige plaatsgenoot, raakte zwaargewond. Ook de 21-jarige bestuurder uit Hendrik-Ido-Ambacht raakte gewond. Hij bleek onder invloed en is aangehouden.

Tegen middernacht sloeg de auto door nog onbekende oorzaak over de kop op de brug tussen Dordrecht en Zwijndrecht. Meerdere ambulances, brandweer, politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Hulp mocht voor het twintigjarige slachtoffer niet meer baten.