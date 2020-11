Auto met plofkrakers slaat over de kop tijdens vlucht

Vlak na een plofkraak net over de grens in Duitsland is de vluchtauto van de vermoedelijke daders over de kop geslagen. De inzittenden, minstens twee mensen, kropen uit het wrak en sloegen op de vlucht. De Duitse en de Nederlandse politie hebben onder meer met een helikopter naar ze gezocht, maar tevergeefs, de vermoedelijke daders zijn nog niet gearresteerd.

In de nacht van zondag op maandag probeerden enkele mensen een geldautomaat op te blazen in het plaatsje Rees, net over de grens bij Doetinchem. De plofkraak mislukte en de daders sloegen met hoge snelheid op de vlucht. Enkele minuten later sloeg een auto over de kop op een doorgaande weg in de buurt. Waarschijnlijk verloor de bestuurder de macht over het stuur door de te hoge snelheid.

In het wrak van de auto vond de politie een explosief dat op scherp stond. Dat is ter plekke tot ontploffing gebracht.

Duitsland heeft al langer last van plofkraken. Sommige kraken zijn het werk van groepen Nederlanders. Na de explosie slaan de daders, met of zonder buit, vaak op de vlucht in razendsnelle auto’s. Duitsland spreekt daarom van de ‘Audi-bende’. Tijdens hun vluchtpogingen halen de plofkrakers halsbrekende toeren uit om achtervolgende agenten af te schudden. Meerdere Nederlandse plofkrakers zijn daarbij om het leven gekomen.