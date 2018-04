Op de Rueckertbaan in Tilburg is een auto met drie inzittenden tegen een een boom gebotst. Daarbij is een inzittende overleden, twee anderen zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De weg is in beide richtingen afgezet. De politie kon nog geen mededelingen doen over de identiteit van de slachtoffers. Er is een traumahelikopter ingezet.