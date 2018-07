Auto-inbreker laat tienduizend pond liggen

Een onoplettende inbreker heeft in Amsterdam een paspoort en rijbewijs uit de auto van een Engelse zakenman gestolen, maar 10.000 Engelse ponden, twee camera’s, een laptop, een gloednieuwe telefoon en vier luxezonnebrillen in het voertuig laten liggen.

Een politieagent van het team Boven IJ plaatste dinsdag op Facebook een foto van de achterbank van de auto, die vol lag met waardevolle spullen en een flinke stapel biljetten. Volgens de diender kwam de welgestelde eigenaar van de wagen lachend aangifte doen van de inbraak. De man, die zowel de Britse als Australische nationaliteit heeft, had zijn auto voor zijn hotel geparkeerd en de bezittingen op de achterbank laten liggen. Dat was niet slim, stelden het slachtoffer en de agent later vast. De zakenman kwam er echter goed vanaf, omdat alleen het Australische paspoort en het Engelse rijbewijs waren weggenomen.

Volgens de agent had de auto-inbreker, die vermoedelijk of veel haast had of weinig ervaring, duidelijk zijn dag niet. De zakenman is inmiddels weer naar huis.