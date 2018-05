Een 24-jarige man uit Tholen is met zijn auto te water geraakt nadat hij op de A2 bij Vinkeveen (Utrecht) werd afgesneden door een andere auto. De bestuurder van die auto reed na het ongeluk door en de politie is naar hem of haar op zoek.

De Zeeuwse automobilist en zijn bijrijder wisten op eigen kracht uit de auto te komen. Getuigen verklaarden tegenover de politie dat ze van de weg waren geraakt door een riskante inhaalmanoeuvre van iemand anders. Mogelijk zat diegene in een Volkswagen Golf.