Een twintigjarige man uit Drachten is overleden aan de gevolgen van een verkeersongeval in het Friese dorp Warten. Volgens de politie reed de man met zijn auto over de Stukenwei toen hij door onbekend oorzaak de macht over het stuur verloor en in het naastgelegen water belandde.

Meerdere hulpdiensten kwamen om hem uit het water te halen. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden.