Een 57-jarige man uit Wolvega is woensdag overleden nadat hij met zijn auto in de stadsgracht van Zwolle was beland. Brandweerduikers haalden hem uit de auto en reanimeerden hem op de kant, maar in een ziekenhuis overleed hij.

Het ongeluk gebeurde rond 06.00 uur op de kruising van de Schuttevaerkade en de Pannekoekendijk. De man reed op een rotonde rechtdoor, het water in. De politie weet niet waardoor dat gebeurde.