Auto in Maas, brandweer vreest dood inzittende

In het Noord-Limburgse dorpje Bergen is zondagavond rond 19.40 uur een personenauto in de Maas terechtgekomen. In de auto zit vermoedelijk nog een persoon. De hulpdiensten vrezen voor diens leven. De brandweer is rond 21.00 uur begonnen met het uit het water halen van de auto. Het scheepvaartverkeer is stilgelegd.

De schipper van een veerpont tussen het Limburgse Bergen en het Brabantse Vierlingsbeek heeft het ongeval zien gebeuren. Hij stond met de veerpont aan de Brabantse wal, toen hij bij de Limburgse aanlegplaats van de pont een auto het water in zag rijden. De gealarmeerde brandweer rukte vervolgens met onder meer een duikteam uit om de auto te zoeken.

Hulpdiensten zijn aan beide kanten van de Maas aanwezig.