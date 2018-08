„Auto in gemeentehuis Bemmel geen aanslag”

De Gelderse brandweer beschouwt het rammen van het gemeentehuis van de gemeente Lingewaard niet als een terroristische aanslag. Een woordvoerder kon woensdagmorgen nog niet veel kwijt over de bestuurder die om het leven kwam nadat hij met twee gasflessen in zijn wagen door de gevel van het pand in Bemmel was gereden. „Maar dit doet een gezond mens niet”, zei hij.

„Je moet wel heel boos zijn op een gemeente, wil je daar naar binnen rijden”, aldus de woordvoerder. „Verder kan ik lopende het onderzoek nog niets zeggen. Maar dit is geen aanslag, zoveel is duidelijk”, aldus de brandweerwoordvoerder. Maar een ongeluk is het ook duidelijk niet.

De politie heeft het beeld nog niet compleet, maar zegt wel een „stevig vermoeden” te hebben over de bestuurder. Als dat vermoeden klopt, dan lijkt het inderdaad niet te gaan om een terreurdaad, aldus een woordvoerster van de politie. Of de persoon in kwestie bekendstond als verward of op een andere manier in beeld was bij instanties, kon ze nog niet zeggen.

Het gemeentehuis heeft forse schade opgelopen en blijft woensdag naar verwachting gesloten. Mensen kunnen terecht in het naastgelegen kasteel Kinkelenburg, waar de gemeente een tijdelijk kantoor inricht. De brand die na het binnenrijden van de auto ontstond, was vrij snel geblust. Inmiddels heeft de brandweer het pand geventileerd en kan de technische recherche naar binnen voor onderzoek. Het lichaam van de overleden bestuurder is weggehaald. De auto staat nog in het gebouw.

In de auto lagen twee gasflessen, waarvan er een ontplofte. De andere bleef intact en werd veiliggesteld door brandweerlieden.