Auto in brand door explosie in Hoensbroek

Bij een woning aan de Marktgravenstraat in Hoensbroek, gemeente Heerlen, is vrijdagochtend een explosief ontploft. Door de klap van de explosie vloog een auto in brand en raakten andere auto’s beschadigd, maakte de politie vrijdagmiddag bekend.

Buurtbewoners belden rond 04.15 uur de hulpdiensten na het horen van een knal. De politie tast nog in het duister wat de aanleiding of achtergrond van de explosie is. De recherche heeft vrijdag onderzoek verricht in en rond de woning waarbij het explosief tot ontploffing kwam. Ook werd er een buurtonderzoek gehouden.